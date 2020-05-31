В Днепре вызвали спасателей к мужчине, который держал в руках змею

Игорь Кравченко Происшествия 10:49, 31.05.2020 Обновлено: 11:30, 31.05.2020

В субботу, 30 мая, в Днепре в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на жилом массиве "Тополь-3" человек сидит возле многоэтажного дома и держит змею на руках.

По прибытию к месту происшествия, спасатели выяснили, что мужчина ориентировочно в состоянии алкогольного опьянения сидит возле многоэтажки и держит на руках пресмыкающегося длиной ориентировочно один метр. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения с помощью специального инструмента изъяли неядовитого пресмыкающегося у мужчины и выпустили на волю за пределами города.

Мужчина держал змею в руках
Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре змеи заполонили набережную. Представителей пресмыкающихся регулярно наблюдают на территории от Фестивального причала и до поворота на Новый мост.

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Днепр Происшествия

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