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31 мая • обновлено в 11:46
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Игорь Кравченко

В Днепре вызвали спасателей к мужчине, который держал в руках змею

1.8т
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В субботу, 30 мая, в Днепре в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на жилом массиве "Тополь-3" человек сидит возле многоэтажного дома и держит змею на руках.

По прибытию к месту происшествия, спасатели выяснили, что мужчина ориентировочно в состоянии алкогольного опьянения сидит возле многоэтажки и держит на руках пресмыкающегося длиной ориентировочно один метр. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сотрудники аварийно-спасательного подразделения с помощью специального инструмента изъяли неядовитого пресмыкающегося у мужчины и выпустили на волю за пределами города.

Мужчина держал змею в руках

Мужчина держал змею в руках

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре змеи заполонили набережную. Представителей пресмыкающихся регулярно наблюдают на территории от Фестивального причала и до поворота на Новый мост.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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