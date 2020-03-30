В Днепре вынесли жесткий приговор трем преступникам, убившим мужчину ради телефона

Бабушкинский районный суд города Днепр признал виновными трех местных жителей в разбойном нападении и убийстве человека с особой жестокостью.

В апреле 2016 года у здания школы двое парней вместе с приятельницей избили прохожего и похитили у него телефон. Не сумев разблокировать его из-за PIN-кода, злоумышленники вернулись на место преступления и нанесли потерпевшему множественные удары ногами, палками и ножом по телу, от которых он вскоре скончался, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Суд назначил обоим мужчинам наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Их сообщница проведет за решеткой 12 лет.

В Днепре вынесли жесткий приговор трем убийцам Подробности

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине разыскивают опасного преступника. Его подозревают в хулиганстве.

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