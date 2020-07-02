В Днепре 26 июня состоялся суд над жителем села Баловка Днепропетровской области, который в мае текущего года публично "казнил" собаку, повесив ее на ветке.

Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер Светлана Лаврикова. Внимание! Фото 18+

Также она добавила, что осужденный полностью согласен с приговором. Подавать апелляцию он не собирается.

В Днепре вынесли приговор живодеру, повесившему щенка Facebook/Светлана Лаврикова

В Днепре вынесли приговор живодеру, повесившему щенка Facebook/Светлана Лаврикова

"На суде обвиняемый полностью признал свою вину. Судья, приняв во внимание тот факт, что у живодера двое малолетних детей и отсутствие судимостей, вынес приговор 5 лет условно", – написала Лаврикова.

Скриншот Facebook/Светлана Лаврикова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина повесил щенка у своего дома. Его задержала полиция.