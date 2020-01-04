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4 января • обновлено в 11:04
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В Днепре вспыхнула многоэтажка: дым заблокировал выход. Видео

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В пятницу, 3 января, в Днепре на улице Орловская загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме.

В 17:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Новокодацком районе города произошел пожар на седьмом этаже девятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По вызову на место происшествия прибыли спасатели. Они установили, что пожар возник на балконе однокомнатной квартиры на седьмом этаже. Затем огонь перебросился на жилую комнату.

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В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, что препятствовало свободной эвакуации людей из верхних этажей.

Спасатели эвакуировали из верхних этажей задымленного дома 14 человек, из которых 4 ребенка. Два человека были выведены в средствах защиты органов дыхания.

Пожар в девятиэтажном доме

Пожар в девятиэтажном доме

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в девятиэтажном доме

Пожар в девятиэтажном доме

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар в девятиэтажном доме

Пожар в девятиэтажном доме

Пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области

Огонь уничтожил домашние вещи и балкон на общей площади 40 метров квадратных. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре масштабный пожар уничтожил целый дом. Семьям, которые остались без жилья люди собирали помощь.

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Место
Украина Днепр
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