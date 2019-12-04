В Днепре вспыхнул скандал вокруг директора музея АТО: подробности

В Днепре директор музея АТО регулярно ставит свой BMW посреди пешеходной дорожки для посетителей музея.

Во вторник, 3 декабря, Юлия Песчанская перегородила своим автомобилем проход по расчищенному от снега тротуару перед входом в музей. Об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО Дмитрий Кошка.

В Днепре вспыхнул скандал вокруг директора музея АТО Facebook Дмитрия Кошки

"Расчищена дорожка для посетителей, и какое-то быдло поставило машину посреди этой расчищенной дорожки. Типа, это для меня почищено, а вы, быдло, ходите по снегу. Но пикантность ситуации заключается в том, что на этом авто ездит директор Днепропетровского национальный исторического музея им. Яворницкого Песчанская. И на моих глазах, оно подъехало, оставило машину на проходе, и пошло "работать". Мы не гордые, со студентами-иностранцами прогуляемся и по снегу", - написал Кошка.

Он отметил, что еще осенью просил директора не парковаться на входе к уличной экспозиции музея АТО, потому что это мешает группам посетителей. Однако Песчанская не отреагировала на замечание.

"Не верю, что человек не уважая других, создает неудобства для посетителей музея, может принести пользу, управляя им. Суд уже признал ее назначение незаконным, когда ее отстранят?", - добавил ветеран АТО.

Инцидент вызвал бурное обсуждение в социальной сети. Люди предложили "проучить" директора музея спущенными колесами или вызвать полицию.

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Скриншот

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Музей АТО в Днепре Facebook Дмитрия Кошки

Директор музея Юлия Песчанская

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никополе Днепропетровской области неизвестные пытались вломиться в музей АТО. Шесть молодых людей около часа ломали двери, решетки на окнах и заглядывали во все окна.

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