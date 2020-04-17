В Днепре вспыхнул пожар в ТЦ "Мириада". Фото и видео

В четверг, 16 апреля, в Днепре вспыхнул пожар в торговом центре "Мириада" на проспекте Александра Поля.

Огонь охватил серверную комнату на четвертом этаже здания около 20:40, сообщили в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар в ТЦ Мириада Пресс-служба ГСЧС

Пожар в ТЦ Мириада Информатор

Пожар в ТЦ Мириада Информатор

Пожар уничтожил мебель, компьютерное и телекоммуникационное оборудование на площади 15 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал. Огонь потушили за десять минут. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар в ТЦ Мириада Информатор

Пожар в ТЦ Мириада Информатор

Пожар в ТЦ Мириада Информатор

Пожар в ТЦ Мириада Пресс-служба ГСЧС

Пожар в ТЦ Мириада Пресс-служба ГСЧС

Пожар в ТЦ Мириада Пресс-служба ГСЧС

Пожар в ТЦ Мириада Пресс-служба ГСЧС

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