В Днепре вспыхнул пожар в ТЦ "Мириада". Фото и видео

Карина Бондаренко Происшествия 09:43, 17.04.2020

В четверг, 16 апреля, в Днепре вспыхнул пожар в торговом центре "Мириада" на проспекте Александра Поля.

Огонь охватил серверную комнату на четвертом этаже здания около 20:40, сообщили в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар в ТЦ Мириада
Пресс-служба ГСЧС
Пожар в ТЦ Мириада
Информатор
Пожар в ТЦ Мириада
Информатор

Пожар уничтожил мебель, компьютерное и телекоммуникационное оборудование на площади 15 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал. Огонь потушили за десять минут. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар в ТЦ Мириада
Информатор
Пожар в ТЦ Мириада
Информатор
Пожар в ТЦ Мириада
Информатор
Пожар в ТЦ Мириада
Пресс-служба ГСЧС
Пожар в ТЦ Мириада
Пресс-служба ГСЧС
Пожар в ТЦ Мириада
Пресс-служба ГСЧС
Пожар в ТЦ Мириада
Пресс-служба ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге на улице расстреляли молодую пару. От полученных ранений 25-летняя девушка скончалась на месте.

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Днепр Происшествия

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