Главная Новости
17 апреля • обновлено в 10:01
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Карина Бондаренко
Все статьи автора

В Днепре вспыхнул пожар в ТЦ "Мириада". Фото и видео

390
Читать материал на украинском

В четверг, 16 апреля, в Днепре вспыхнул пожар в торговом центре "Мириада" на проспекте Александра Поля.

Огонь охватил серверную комнату на четвертом этаже здания около 20:40, сообщили в пресс-службе Главного управления по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Пресс-служба ГСЧС

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Информатор

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Информатор

Пожар уничтожил мебель, компьютерное и телекоммуникационное оборудование на площади 15 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал. Огонь потушили за десять минут. Причина возгорания пока неизвестна.

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Информатор

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Информатор

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Информатор

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Пресс-служба ГСЧС

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Пресс-служба ГСЧС

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Пресс-служба ГСЧС

Пожар в ТЦ Мириада

Пожар в ТЦ Мириада

Пресс-служба ГСЧС

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Кривом Роге на улице расстреляли молодую пару. От полученных ранений 25-летняя девушка скончалась на месте.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги