В Днепре вспыхнул пожар в многоэтажке: пострадавший мужчина умер в "скорой"

В воскресенье, 19 апреля, в Днепре на бульваре Рубиновом произошел пожар на девятом этаже десятиэтажного дома.

Сотрудники Службы спасения обнаружили в квартире мужчину 1955 года рождения, которого сразу же вынесли на свежий воздух и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

Как сообщает "Информатор", медики делали все для того, чтобы привести мужчину в чувство, но пострадавший ни на что не реагировал. Он умер в машине скорой помощи.

Спасатели нашли в квартире мужчину без сознания Информатор

По предварительной информации, пожар возник в спальной комнате. Хозяева квартиры в этот момент находились на кухне. Когда оба заметили дым и почувствовали запах гари, то попытались потушить огонь самостоятельно.

Мужчина набирал воду в бутылку, чтобы потушить огонь. Женщина в этот момент вышла на лестничную площадку. Дым заполнял помещение, а мужчина так и не вышел из квартиры. Уже когда спасатели зашли внутрь, то увидели, что мужчина лежит на полу без сознания.

На борьбу с огнем у спасателей ушло около получаса. За это время огонь уничтожил мебель и домашние вещи. Причину пожара выясняют правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL писал, что из Днепра отправили большую группу пожарных в Чернобыльскую зону. Это уже вторая группа спасателей Днепропетровщины, которая отправилась в Зону отчуждения.

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