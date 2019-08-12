В Днепре вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре: видео

В центре Днепра 12 августа на улице Баррикадной загорелся бизнес-центр "Кудашевский".

Пожар вспыхнул на втором этаже здания. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в центре Днепра Скриншот из видео

Информация о возгорании на линию 101 поступила в 10:20. Спасатели сообщили, что в бизнес-центре загорелся строительный мусор. Причина возгорания неизвестна.

Стоит отметить, что здание еще не здано в эксплуатацию.

По состоянию на 11:00 пожар в здании потушен. В происшествии никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никиполе Днепропетровской области неизвестные подожгли храм ПЦУ имени Петра Калнышевского. Храм возвели три года назад в честь погибших на Донбассе

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