Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре вспыхнул масштабный пожар в бизнес-центре: видео

2.1т Читать материал на украинском

В центре Днепра 12 августа на улице Баррикадной загорелся бизнес-центр "Кудашевский".

Пожар вспыхнул на втором этаже здания. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в центре Днепра

Пожар в центре Днепра

Скриншот из видео

Информация о возгорании на линию 101 поступила в 10:20. Спасатели сообщили, что в бизнес-центре загорелся строительный мусор. Причина возгорания неизвестна.

Стоит отметить, что здание еще не здано в эксплуатацию.

Новости
"Сил уже нет. Помогите!" Россияне задыхаются от пожаров в Сибири: в сети истерика

По состоянию на 11:00 пожар в здании потушен. В происшествии никто не пострадал.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Никиполе Днепропетровской области неизвестные подожгли храм ПЦУ имени Петра Калнышевского. Храм возвели три года назад в честь погибших на Донбассе

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пожар
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...