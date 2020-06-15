В Днепре вспыхнул масштабный пожар на складах. Фото с места ЧП

В понедельник, 15 июня, в Днепре на улице Руденко произошел пожар в складском помещении.

Работники предприятия заметили дым, который выходил из секций здания, и немедленно сообщили об этом в Службу спасения "101". На место происшествия направили три дежурных бригады спасателей, сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Общая площадь пожара составила 50 м. кв. Огонь укрощали 17 чрезвычайников и пять единиц техники. Причину возгорания устанавливают правоохранители.

Пожар на складах в Днепре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар на складах в Днепре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар на складах в Днепре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пожар на складах в Днепре ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге пожар в девятиэтажке унес жизнь мужчины. Ему было 64 года.