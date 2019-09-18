На набережной Победы в Днепре 18 августа загорелось двухэтажное здание. По предварительной информации, горит дебаркадер - плавучая пристань.

На месте работают полиция и спасатели, сообщает Информатор. В инциденте никто не пострадал. Кому принадлежит здание, пока неизвестно.

В Днепре вспыхнул масштабный пожар на набережной Информатор

В Днепре горит плавучая пристань Информатор

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