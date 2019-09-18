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18 сентября • обновлено в 17:49
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В Днепре вспыхнул масштабный пожар на набережной

1.2т Читать материал на украинском

На набережной Победы в Днепре 18 августа загорелось двухэтажное здание. По предварительной информации, горит дебаркадер - плавучая пристань.

На месте работают полиция и спасатели, сообщает Информатор. В инциденте никто не пострадал. Кому принадлежит здание, пока неизвестно.

В Днепре вспыхнул масштабный пожар на набережной

В Днепре вспыхнул масштабный пожар на набережной

Информатор

В Днепре горит плавучая пристань

В Днепре горит плавучая пристань

Информатор

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Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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руденко евгений
руденко евгений
судя по пламени - "короткое замыкание"
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руденко евгений
руденко евгений
спишут на "короткое замыкание".
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