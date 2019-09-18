На набережной Победы в Днепре 18 августа загорелось двухэтажное здание. По предварительной информации, горит дебаркадер - плавучая пристань.
На месте работают полиция и спасатели, сообщает Информатор. В инциденте никто не пострадал. Кому принадлежит здание, пока неизвестно.
В Днепре вспыхнул масштабный пожар на набережной
Информатор
В Днепре горит плавучая пристань
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре военкоматы ведут охоту на призывников прямо на улицах. Люди в военной форме останавливают молодых парней, проверяют у них документы и вручают повестки.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!