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В Днепре вспыхнул дом: у пострадавшего сильные ожоги

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В Индустриальном районе Днепра горела летняя кухня.

Пожар возник 6-го августа около 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

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В Днепре горела летняя кухня

В Днепре горела летняя кухня

kmsk.dp.ua

Огонь уничтожил бытовые вещи на площади 30кв. м. Пожар тушили на протяжении часа.

Из-за пожара пострадал 32-летний владелец дома. Он получил ожоги 2 степени. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение Днепровской городской клинической больницы №2.

На месте происшествия работали 10 спасателей и 2 единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге мужчина украл коробку для пожертвований онкобольной девочке.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пожар мужчина
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