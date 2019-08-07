В Днепре вспыхнул дом: у пострадавшего сильные ожоги

В Индустриальном районе Днепра горела летняя кухня.
Пожар возник 6-го августа около 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре горела летняя кухня
kmsk.dp.ua
Огонь уничтожил бытовые вещи на площади 30кв. м. Пожар тушили на протяжении часа.
Из-за пожара пострадал 32-летний владелец дома. Он получил ожоги 2 степени. Пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение Днепровской городской клинической больницы №2.
На месте происшествия работали 10 спасателей и 2 единицы техники.
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