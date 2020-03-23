В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова прооперировали двух воинов ВСУ, раненых на востоке Украины.

Защитники перенесли сложные хирургические вмешательства. На данный момент их жизни ничего не угрожает, сообщил на своей странице в Facebook главный врач медучреждения Сергей Рыженко.

21-летнего Василия эвакуировали из зоны боевых действий 10 марта. В его машину попала противотанковая ракета. В город он прибыл в состоянии тяжелой комы.

В Днепре спасли двух тяжелораненых бойцов Антикор

"Большую часть правой ноги вырвало взрывом, разорванная рука, оголенные кости, высокие дозы препаратов, поддерживающих жизненные функции. Проведено три операции. Ампутация по жизненным показаниям, десятки осколочных ранений. Сегодня утром в реанимации на лице слезы радости: "Мне бы протез, я бы побежал, хочу домой", – рассказал Рыженко.

В пятницу, 20 марта, в больницу поступил уроженец Ровенской области Владислав. 25-летний боец был тяжело ранен в голову.

"Два больших осколка диаметрально прошили голову, один из них через левый глаз. Большая операция выполнена нейрохирургами и офтальмологами. Пришел в сознание", – поделился главврач.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепр военным вертолетом доставили двух бойцов из зоны ООС. Одного из них прооперировали в областной клинической больнице имени Мечникова.

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