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29 февраля • обновлено в 13:26
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В Днепре возле жилых домов взорвался снаряд: ребенку оторвало руку. Видео

2.3т
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В субботу, 29 февраля, в Днепре на жилмассиве Красный Камень прогремел взрыв.

На Рубиновом бульваре у 7-летнего ребенка взорвалось взрывное устройство осколочного типа. Об этом сообщил Днепр оперативный.

От взрыва ребенку оторвало кисть руки, а осколки попали в тело. Свидетели инцидента начали сразу же помогать пострадавшему ребенку и вызывали "скорую".

Предварительно, у ребенка очень серьезные травмы - оторвана кисть руки и осколочное ранение туловища. На место инцидента сразу же вызвали полицию. Правоохранители и спасатели исследовали территорию возле взрыва и обнаружили предмет, похожий на взрыватель от 125-мм снаряда. 7-летнего мальчика экстренно госпитализировали в Областную детскую больницу.

Ребенку оторвало руку из-за взрыва снаряда

Ребенку оторвало руку из-за взрыва снаряда

Днепр оперативный

Ребенку оторвало руку из-за взрыва снаряда

Ребенку оторвало руку из-за взрыва снаряда

Днепр оперативный

Позже в Telegram-канале Х**вый Днепр опубликовали видео с места происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Покрове Днепропетровской области загорелся одноэтажный жилой дом. Из пылающего помещения не успел выбраться 53-летний владелец. Его бездыханное тело нашли спасатели во время ликвидации пожара.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
"Спасибо" киборгам и всем всу ,вас долго ещё будут помнить в украине.
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