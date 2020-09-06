В Днепре мужчина бросил гранату в людей, есть раненые

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра полиция задержала мужчину, который бросил гранату возле жилого дома и она взорвалась.

В результате взрыва двое мужчин получили телесные повреждения, сообщили в пресс-службе ГУ НП в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В воскресенье, 6 сентября, около 18:00 по улице Баженова 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома, где находились двое мужчин. В результате граната взорвалась и мужчины пострадали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Амур-Нижнеднепровского отделения полиции, спасатели и работники взрывотехнической службы.

В Днепре мужчина бросил гранату в людей. Фото пресс-службы ГУ НП в Днепропетровской области

По предварительным выводам экспертов, взорваться могла граната РГД-5.

Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 15 ч.2 ст. 115 ч.2 п.1,5 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Следствие продолжается.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что медики Днепропетровской областной детской клинической больницы борются за жизнь 4-летней Евгении, которая пострадала при пожаре в собственном доме 4 сентября.

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