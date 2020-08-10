В Днепре возле жилого дома выловили метровую змею. Фото

София Ковнир Происшествия 16:15, 10.08.2020

В Днепре 10 августа на улице Боброва возле пятиэтажного дома обнаружили змею.

Происшествие случилось в 10:21. Пресмыкающееся нашли длиной около одного метра, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место приехали спасатели и обследовали придомовую территорию. Специалисты обнаружили змею и с помощью специального инструмента выловили её.

В Днепре возле жилого дома выловили метровую змею. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Затем сотрудники ГСЧС выпустили животное за пределы города.

Отметим, к работам были привлечены четыре человека личного состава и одна единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре возле жилого дома выловили метровую змею. Фото пресс-службы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что после двухдневных поисков полицейские задержали мужчину, причастного к убийству 27-летнего никопольчанина. Тело погибшего местные жители обнаружили на детской площадке утром 8 августа.

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Днепр Происшествия

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