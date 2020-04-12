В Днепре возле жилого дома нашли человеческий череп и кости. Фото

В воскресенье, 12 апреля, в Днепре возле ЖК "Счастливый" на Запорожском шоссе прохожие наткнулись на человеческие останки.

Череп и кости лежали в земле возле одной из многоэтажек, сообщает "Информатор".

Как выяснилось позже, части скелета разрыла собака. Подойдя ближе, ее хозяйка увидела, что в земле лежит череп и несколько костей. Женщина сразу же позвонила в полицию.

Собака нашла человеческие останки Информатор

По предварительной информации, останки действительно принадлежат человеку –​​​​​​​ среди них была часть черепа, тазовая и бедренная кость. Фрагменты доставят в бюро судебно-медицинской экспертизы, где и выяснят, кому они могли принадлежать и сколько времени останки пробыли в земле.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре возле автовокзала нашли человеческий череп. Мужчина проходил мимо склона по тротуару и заметил, что в земле лежит предмет похожий на череп.