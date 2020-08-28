В Днепре возле воинской части нашли тело мужчины. Фото 18+

В четверг, 27 августа, в центре Днепра на улице Короленко обнаружили тело мужчины.

Частично разложившийся труп нашли на территории заброшенной воинской части. Умершего, лежавшего на животе, заметил горожанин, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Одна нога покойного была разорвана, следы были похожи на укусы собак, передает "Информатор". На месте происшествия работала полиция и судмедэксперты.

Правоохранители установили личность умершего – им оказался 37-летний местный житель. Причина смерти мужчины на данный момент выясняется.

Причина смерти мужчины на данный момент выясняется. Днепр оперативный

На месте происшествия работала полиция и судмедэксперты. Днепр оперативный

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