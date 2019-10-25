В Днепре возле строительной академии произошла массовая авария: подробности

В Днепре утром 25 октября на пересечении улиц Чернышевского и Гоголя столкнулись Range Rover и Opel. Вскоре неподалеку водитель Skoda сбил женщину с ребенком.

Первая авария обошлась без потерпевших. Во второй пострадал ребенок, малышку госпитализировали в больницу, сообщает Информатор.

В Днепре возле строительной академии произошла массовая авария

Как стало известно, Opel выезжал со стороны улицы Гоголя на Чернышевского и не уступил дорогу Range Rover, который двигался по главной. В инциденте никто не пострадал, однако движение электротранспорта было парализовано.

Вскоре в 20 метрах от этой аварии водитель Skoda сбил маму и ребенка. Девочку госпитализировали в областную детскую больницу. Движение электротранспорта было приостановлено в оба направления, также образовалась пробка в сторону Святослава Храброго.

В Днепре возле строительной академии произошла массовая авария

В Днепре возле строительной академии произошла массовая авария

В Днепре возле строительной академии произошла массовая авария

В Днепре возле строительной академии произошла массовая авария

В Днепре возле строительной академии произошла массовая авария

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром автомобиль переехал велосипедиста. Велосипедист получил многочисленные травмы, в том числе сильно повреждена спина. Его госпитализировали в больницу.

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