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11 апреля • обновлено в 13:05
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Игорь Кравченко

В Днепре возле могилы животного нашли мертвую женщину. Фото 18+

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В пятницу, 10 апреля, в Днепре на пустыре в районе улицы Шолохова было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

При себе у женщины не было личных вещей или документов, поэтому личность умершей установить не удалось, сообщает "Информатор".

В полицию не обращались ни возможные родственники, ни знакомые женщины. Правоохранители просят помощи в опознании. Тело женщины было обнаружено возле могилы похороненного кота по кличке "Шерхан".

В Днепре возле могилы животного нашли мертвую женщину

В Днепре возле могилы животного нашли мертвую женщину

Информатор

Она была одета в штаны серого цвета, свитер серого цвета с голубым орнаментом, черное пальто, шапку белого цвета, при себе имела кепку серого цвета.

Полиция просит сообщить, если вы знаете умершую женщину или какую-либо информацию о ней по телефонам: (098) 310-23-07, 102 или любым другим способом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре прохожие нашли повешенного на дереве мужчину. Мужчина стоял на полусогнутых ногах возле дерева.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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