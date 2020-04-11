В Днепре возле могилы животного нашли мертвую женщину. Фото 18+

В пятницу, 10 апреля, в Днепре на пустыре в районе улицы Шолохова было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

При себе у женщины не было личных вещей или документов, поэтому личность умершей установить не удалось, сообщает "Информатор".

В полицию не обращались ни возможные родственники, ни знакомые женщины. Правоохранители просят помощи в опознании. Тело женщины было обнаружено возле могилы похороненного кота по кличке "Шерхан".

В Днепре возле могилы животного нашли мертвую женщину Информатор

Она была одета в штаны серого цвета, свитер серого цвета с голубым орнаментом, черное пальто, шапку белого цвета, при себе имела кепку серого цвета.

Полиция просит сообщить, если вы знаете умершую женщину или какую-либо информацию о ней по телефонам: (098) 310-23-07, 102 или любым другим способом.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре прохожие нашли повешенного на дереве мужчину. Мужчина стоял на полусогнутых ногах возле дерева.

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