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13 июня • обновлено в 17:22
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Игорь Кравченко

В Днепре возле больницы нашли тело мужчины с урной на голове. Фото 18+

1.1т
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В субботу, 13 июня, в Днепре на территории, прилегающей к городской больнице №9, обнаружили труп 53-летнего бездомного мужчины.

На голову мужчины была надета урна и была всунута пластиковая бутылка между ягодицами, сообщает "Днепр оперативный".

Труп мужчины, лежащий возле скамейки, обнаружили сотрудники больницы и сообщили в полицию. По словам очевидцев, последний раз мужчину видели живым накануне. Телесных повреждений на теле не было обнаружено, но на футболке мужчины был виден след от обуви.

Возле больницы нашли тело мужчины с урной на голове

Возле больницы нашли тело мужчины с урной на голове

Днепр оперативный

На месте происшествия работала полиция. Все подробности инцидента и причины смерти бездомного мужчины будут устанавливаться.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре мужчину убило током из-за оборванных проводов после непогоды. Под телом находился оголенный провод энергоснабжения.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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