В Днепре возле больницы нашли повешенного мужчину: подробности

В понедельник, 19 августа, прохожий обнаружил повешенного мужчину возле 6-й городской больницы в Днепре.

По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство, передает "Информатор".

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Сообщается, что прохожий увидел человека, который неподвижно стоял на коленях возле дерева, и, подойдя ближе, увидел у него на шее петлю из лямки сумки.

Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили вещей или документов, которые помогли бы установить личность умершего.

Предсмертной записки также не было.

Отмечается, что на вид мужчине 30-35 лет, он был одет в черные спортивные штаны марки Under Armour, черное поло с желтыми вставками на рукавах, светло-серые кроссовки.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Подгородном Днепропетровской области 18 августа спецназовцы задержали мужчину с гранатой, который закрылся в доме с женой и 9-летней дочерью. Около часа ночи матери с ребенком удалось выбежать на улицу и вызвать полицию.

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