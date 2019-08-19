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В Днепре возле больницы нашли повешенного мужчину: подробности

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В понедельник, 19 августа, прохожий обнаружил повешенного мужчину возле 6-й городской больницы в Днепре.

По предварительной версии, мужчина совершил самоубийство, передает "Информатор".

В Днепре возле больницы нашли повешенного мужчину: подробности

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Сообщается, что прохожий увидел человека, который неподвижно стоял на коленях возле дерева, и, подойдя ближе, увидел у него на шее петлю из лямки сумки.

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Прибывшие на место происшествия полицейские не обнаружили вещей или документов, которые помогли бы установить личность умершего.

Предсмертной записки также не было.

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Отмечается, что на вид мужчине 30-35 лет, он был одет в черные спортивные штаны марки Under Armour, черное поло с желтыми вставками на рукавах, светло-серые кроссовки.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Подгородном Днепропетровской области 18 августа спецназовцы задержали мужчину с гранатой, который закрылся в доме с женой и 9-летней дочерью. Около часа ночи матери с ребенком удалось выбежать на улицу и вызвать полицию.

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Место
Украина Днепр
Теги
самоубийство полиция
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