В Днепре возле автовокзала прохожему угрожали оружием. Видео

В четверг, 16 июля, в Днепре в районе Центрального автовокзала прохожему угрожали оружием.

Инцидент произошел на трамвайной остановке на улице Курчатова около 13:30. Об этом сообщает "Днепр Оперативный".

Двое мужчин подошли к остановке общественного транспорта. Они находились в состоянии алкогольного опьянения. Один из них достал пистолет и начал угрожать оружием прохожему.

Днепрянин сообщил о происходящем в полицию. На место оперативно прибыли правоохранители. Применив силу, они надели на хулиганов наручники. Нарушителей порядка доставили в отделение полиции для выяснения деталей происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине задержали банду, похитившую и пытавшую человека.