В Днепре вор кабеля сломал полицейскому ключицу во время задержания. Фото

В Днепре 5 сентября во время задержания злоумышленника пострадал патрульный полицейский.

Инцидент произошел на улице Большой Диевской. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

Так, ночью на спецлинию "102" поступило сообщение о краже коммуникационного кабеля. На место происшествия прибыл патрульный экипаж. Рядом с коммуникационным колодцем инспекторы увидели вырезанный кабель, инструменты, перчатки и неизвестного, который, заметив полицию, бросился бежать.

В Днепре вор кабеля сломал полицейскому ключицу. Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Патрульные поймали беглеца, когда тот хотел перелезть через забор. Несмотря на то, что он оказал сопротивление, его задержали и вызвали следственно-оперативную группу. Во время задержания мужчина ударил одного из полицейских ногой в плечо. Инспектор обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у патрульного перелом ключицы.

Задержанного доставили в Новокодакское отделение полиции. Мужчине грозит ответственность по ст. 345 УКУ – угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Инцидент произошел на улице Большая Диевская. Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

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