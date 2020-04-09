В Днепре 8 апреля на улице Запорожское шоссе мужчина с ножом набросился на горожанку.

Инцидент произошел около 19:00 на остановке общественного транспорта. Офицер полиции, который проходил мимо, оперативно среагировал и спас женщину, сообщили в пресс-службе полиции охраны в Днепропетровской области.

Злоумышленник, сопротивляясь, пытался нанести ранение полицейскому. Последний выбил из рук нападавшего нож и, задержав его, сразу позвонил на линию "102". Местный житель находился в неадекватном состоянии, поэтому к нему были применены наручники.

В Днепре вооруженный мужчина посреди улицы напал на женщину Подробности

Неработающего гражданина 1972 года рождения доставили в Шевченковское отделение полиции. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины – грабеж.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Каменском неизвестные ударили ножом таксиста и угнали автомобиль. В результате нападения таксист оказался в больнице в тяжелом состоянии.

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