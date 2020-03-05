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5 марта • обновлено в 17:19
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В Днепре вооруженный извращенец преследует маленьких девочек: в сети показали фото

1.3т
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В Днепре на жилом массиве Западный появился извращенец, который может быть опасен для маленьких детей.

Неизвестный блуждает по району и пристает к маленьким девочкам. Также он был замечен за публичным онанизмом, сообщили в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По рассказам очевидцев, мужчина ведет себя неадекватно. Кроме того, он имеет при себе нож.

В Днепре вооруженный извращенец преследует маленьких девочек

В Днепре вооруженный извращенец преследует маленьких девочек

Новости Севастополя

Как сообщили местные жители, не так давно жертвой горожанина стал маленький ребенок. Угрожая расправой, злоумышленник отнял у него велосипед. Подобные инциденты происходят регулярно, однако он до сих пор остается безнаказанным.

В Днепре вооруженный извращенец преследует маленьких девочек

В Днепре вооруженный извращенец преследует маленьких девочек

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестный мужчина на автомобиле пытался похитить двоих школьниц, гнался за ними по улице и представлялся отцом девочек. Это не первый подобный случай с нападением на детей в районе.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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