Главная Новости
8 декабря • обновлено в 12:57
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская

В Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке: подробности ЧП

546
Читать материал на украинском

В Днепре в ночь на 8 декабря на улице Криворожской неизвестные открыли огонь на парковке.

По предварительной информации, стрелявших было шестеро. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке

В Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке

Информатор

Новости
"Опасно ходить по улицам!" В Днепре на 9-летнего ребенка сбросили взрывчатку

Как оказалось, звуки доносились со стоянки, находящейся неподалеку от жилых домов. По словам очевидцев, стрелявшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной их конфликта послужило парковочное место.

В происшествии обошлось без пострадавших. Детали произошедшего выясняли правоохранители.

В Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке

В Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине нейтрализовали пророссийских кибершпионов. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами. Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Тег
стрельба
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги