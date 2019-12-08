В Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке: подробности ЧП

В Днепре в ночь на 8 декабря на улице Криворожской неизвестные открыли огонь на парковке.

По предварительной информации, стрелявших было шестеро. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке Информатор

Как оказалось, звуки доносились со стоянки, находящейся неподалеку от жилых домов. По словам очевидцев, стрелявшие находились в состоянии алкогольного опьянения. Причиной их конфликта послужило парковочное место.

В происшествии обошлось без пострадавших. Детали произошедшего выясняли правоохранители.

В Днепре вооруженная банда устроила стрельбу на парковке Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине нейтрализовали пророссийских кибершпионов. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами. Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины.

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