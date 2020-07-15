В Днепре водитель вышвырнул из маршрутки парня без маски. Видео

В среду, 15 июля, в Днепре водитель маршрутного такси силой выставил за дверь пассажира без защитной маски.

Инцидент произошел на маршруте №40. Соответствующее видео, снятое очевидцами, опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

По словам маршрутчика, парень не реагировал на его замечания и отказывался покидать транспортное средство самостоятельно. Предварительно, он находился в нетрезвом состоянии.

Как прокомментировал OBOZREVATEL глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий, водитель уже получил выговор, ведь не имел права прибегать к рукоприкладству. Тем не менее, игнорировать нарушителей карантина также не позволяется.

"Правильный алгоритм действий в такой ситуации следующий: остановить машину согласно ПДД, заглушить мотор и попробовать урегулировать конфликт своими силами. Если не выходит – вызвать полицию", – отметил Тонконогий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как в электричке Каменское-Днепр подростки начали уничтожать вагон.