В Днепре водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских. Фото

В пьяницу, 13 марта, в Днепре произошло авария в районе кольца на Победе. Автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Водитель автомобиля Daewoo, двигаясь в центр, неосторожно перестраивался и допустил столкновение с маршруткой, сообщает Днепр оперативный.

В результате столкновения машины получили повреждения. Инцидент обошелся без пострадавших. На место происшествия прибыли полицейские.

Водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских Днепр оперативный

Патрульные обнаружили у водителя Daewoo признаки опьянения. От прохождения проверки на алкоголь он отказался. В ответ на предложение проследовать в медучреждение для осмотра водитель стал вести себя агрессивно. Патрульные применили к нему физическую силу и спецсредства.

Водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских Днепр оперативный

В итоге на водителя составили протоколы по ст.124 (нарушение ПДД), ч. 1 ст. 130 (вождение в нетрезвом виде), 260 и 263 КУпАП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые выгнали его из поликлиники и не захотели проверить его на коронавирус.

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