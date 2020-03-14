Главная Новости
14 марта • обновлено в 13:51
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Игорь Кравченко

В Днепре водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских. Фото

295
Читать материал на украинском

В пьяницу, 13 марта, в Днепре произошло авария в районе кольца на Победе. Автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с маршрутным микроавтобусом Mercedes Sprinter.

Водитель автомобиля Daewoo, двигаясь в центр, неосторожно перестраивался и допустил столкновение с маршруткой, сообщает Днепр оперативный.

В результате столкновения машины получили повреждения. Инцидент обошелся без пострадавших. На место происшествия прибыли полицейские.

Водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских

Водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских

Днепр оперативный

Патрульные обнаружили у водителя Daewoo признаки опьянения. От прохождения проверки на алкоголь он отказался. В ответ на предложение проследовать в медучреждение для осмотра водитель стал вести себя агрессивно. Патрульные применили к нему физическую силу и спецсредства.

Водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских

Водитель врезался в маршрутку и бросался на полицейских

Днепр оперативный

В итоге на водителя составили протоколы по ст.124 (нарушение ПДД), ч. 1 ст. 130 (вождение в нетрезвом виде), 260 и 263 КУпАП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в полицию позвонил обеспокоенный мужчина. Он жаловался на действия медиков, которые выгнали его из поликлиники и не захотели проверить его на коронавирус.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги