В Днепре водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими: полиция провела жесткое задержание

В воскресенье, 28 июня, в Днере на проспекте Яворницкого автомобиль Volvo въехал в ограждение памятника Славы.

По предварительной информации, на повороте водитель не справился с управлением. В результате пострадали две девушки, сообщает "Информатор".

Авария произошла около 4:20. Автомобиль на большой скорости двигался со стороны улицы 6-й Стрелковой дивизии. На проспекте Яворницкого автомобиль врезался в каменное ограждение памятника Славы.

Судя по запаху и неадекватному поведению, водитель был пьян. В салоне находились две девушки, которым понадобилась медицинская помощь. Во время того, как одной из пострадавших врачи оказывали помощь, водитель пытался вмешаться в процесс. По словам молодого человека, он хотел помочь им.

В Днепре водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими Информатор

Полицейские остановили его, попросили не мешать специалистам и отвели в сторону рукой. Парень вел себя достаточно агрессивно и сопротивлялся полицейским, толкнув одного из них. Патрульным пришлось применить силу. Его задержали и надели наручники.

Пострадавших госпитализировали в больницу. На месте работал следователь по ДТП, который устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре автомобиль сбил мотоциклиста. Мужчина погиб на месте аварии.