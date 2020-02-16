В Днепре водитель, убегая от полиции, снес трех пешеходов: жесткое видео

В Днепре на перекрестке Слобожанского проспекта с улицей Воронежской Audi, "убегая" от полиции, сбил трех пешеходов.

Один человек погиб, двоих пострадавших, в том числе и ребенка, в тяжелом состоянии забрала скорая помощь. Авария случилась в воскресенье, 16 февраля, передает "Информатор" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По предварительной информации, водитель Audi был пьян и пытался скрыться от полиции. Он неоднократно нарушил правила дорожного движения.

В Днепре на перекрестке сбили людей Скрин видео

Люди как раз переходили проезжую часть на "зебре". После удара авто вылетело на обочину, зацепило столб и перелетело через тротуар, едва не сбив еще двух пешеходов.

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

Погибший – мужчина, который шел по дороге с дочкой. Девочка осталась жива, но получила серьезные травмы. Кроме них, пострадала женщина, ее с места аварии в тяжелом состоянии забрала "скорая".

Уточняется, что двоих мужчин – водителя и пассажира Audi – задержали. Предварительно, один из них был вооружен. На месте работает полиция.

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

Осторожно, кадры 18+!

В Днепре на перекрестке сбили людей Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля в Днепре во дворах на проспекте Дмитрия Яворницкого обвалилась часть кирпичной стены, рухнув на несколько припаркованных рядом автомобилей.

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