В Днепре водитель с приступом эпилепсии попал в ДТП. Фото

В Днепре на улице Сичеславская Набережная 15 августа автомобиль Daewoo на скорости вылетел с проезжей части на обочину.

Авария произошла неподалеку от Монастырского острова. Об этом сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, во время движения у водителя легковушки случился приступ эпилепсии. Бригада скорой помощи госпитализировала мужчину.

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

ДТП в Днепре Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестный устроил "охоту" на детей в торговом центре.

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