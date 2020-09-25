В Днепре водитель с ножом бросался на людей. Видео

В пятницу, 25 сентября, в Днепре возле Кайдакского моста водитель автомобиля Renault бросался с ножом на других автомобилистов.

Очевидец инцидента сообщил о происходившем в полицию около 13:20, пишет "Информатор". По предварительной информации, мужчина, который был за рулем Renault, неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Другие водители делали замечания автомобилисту, который создавал аварийные ситуации на дороге. После этого гражданин вышел из салона своего авто и начал угрожать ножом участникам дорожного движения.

Нарушитель порядка несколько минут гонялся за водителями, а после скрылся с места происшествия. Сейчас его личность устанавливают правоохранители.

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