В Днепре водитель Renault протаранил припаркованные авто и сбежал. Видео

Игорь Кравченко Происшествия 16:16, 16.05.2020 Обновлено: 20:42, 16.05.2020

В субботу, 16 мая, в Днепре на проспекте Александра Поля произошла авария с участием нескольких автомобилей.

Автомобиль Renault Scenic, двигаясь по проспекту в районе остановки "Комбинат игрушек", вылетел на тротуар и столкнулся с тремя автомобилями, сообщает "Днепр оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, водитель Renault Scenic не справился с управлением и вылетел на тротуар, возле которого были припаркованы несколько автомобилей.

Водитель Renault протаранил припаркованные авто
Telegram/Х**вый Днепр

Первым удар на себя принял Daewoo Lanos, который получил значительные повреждения. Два других автомобиля, Renault Logan и ЗАЗ, получили незначительные повреждения.

Водитель Renault протаранил припаркованные авто
Днепр оперативный

Водитель Renault Scenic сразу после столкновения выбежал из машины и скрылся во дворах. Его разыскивает полиция, а автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на мосту Mercedes потерял управление и врезался в бетонный отбойник. Причиной аварии стал оторванный рычаг подвески автомобиля.

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Днепр Происшествия

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