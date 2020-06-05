Главная Новости
5 июня • обновлено в 09:44
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Алина Рашевская
Все статьи автора

В Днепре водитель маршрутки скончался во время рейса

944
Читать материал на украинском

В Днепре 4 июня 53-летнему водителю маршрутного автобуса №33 внезапно стало плохо за рулем.

Мужчина остановил транспортное средство и вышел из салона. Пассажиры вызвали на помощь "скорую", однако медики не смогли ему помочь – спустя час реанимационных мероприятий днепрянин скончался, сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в районе проспекта Богдана Хмельницкого около 16:40. Предварительный диагноз "обширный инфаркт" уточняется.

В Днепре водитель маршрутки скончался во время рейса

В Днепре водитель маршрутки скончался во время рейса

actual.today

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве водитель маршрутки грубо отказал в проезде ветерану АТО.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 25 963.

    Вылечились: 11 372. Умерли: 762.

  • В мире заболели более 6,6 млн человек, погибли – 390 тысяч.

  • Коронавирус за сутки убил рекордное количество пациентов в Бразилии.

  • Конституционный суд обязали проверить законность карантина в Украине.

  • Билл Гейтс ответил на теории заговора о "чипировании" с помощью вакцины от COVID-19: "это сплетни и антинаучные высказывания".

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги