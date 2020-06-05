В Днепре 4 июня 53-летнему водителю маршрутного автобуса №33 внезапно стало плохо за рулем.

Мужчина остановил транспортное средство и вышел из салона. Пассажиры вызвали на помощь "скорую", однако медики не смогли ему помочь – спустя час реанимационных мероприятий днепрянин скончался, сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел в районе проспекта Богдана Хмельницкого около 16:40. Предварительный диагноз "обширный инфаркт" уточняется.

В Днепре водитель маршрутки скончался во время рейса actual.today

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