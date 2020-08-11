В понедельник, 10 августа, в Днепре на улице Сечевых Стрельцов от рук водителя Mercedes пострадал мужчина, который переводил через дорогу пожилую горожанку.

Днепрянин перевел бабушку на другую сторону улицы, чтобы она успела сесть в маршрутку № 136. Об этом сообщили в Facebook-группе "Автобыдло Днипро".

В Днепре водитель избил битой мужчину, который переводил бабушку через дорогу Facebook/"Автобыдло Днипро"

Несмотря на то, что мужчина переводил пенсионерку через дорогу не по "зебре", автомобилисты пошли им на встречу и притормозили. Отмечается, что бабушке было тяжело дойти до перехода по причине инвалидности. Остановились, чтоб их пропустить, все, кроме водителя Mercedes.

Между автомобилистом и мужчиной возник конфликт, водитель начал кричать на горожанина. После он выскочил из авто и распылил пострадавшему в лицо перцовый баллончик. Когда мужчина отвернулся, чтобы спрятать глаза, владелец Mercedes дважды ударил его по спине бейсбольной битой. У потерпевшего остались большие гематомы.

В Днепре водитель избил битой мужчину, который переводил бабушку через дорогу Facebook/"Автобыдло Днипро"

Очевидцы происшествия задержали нападавшего и вызвали на место полицию. Патрульные сопроводили водителя в отделение, туда же поехали и некоторые свидетели конфликта. По словам женщины, которая после участвовала в опознании, автомобилист сразу же начал раскаиваться в своем поступке и все ждал, когда появится адвокат. Следователь в свою очередь сообщил нападавшему, что ему грозит до шести лет тюрьмы.

"Следователь сидел довольный как слон. Говорит - таких злодеев надо наказывать. Ему конечно ничего не будет, но за деньги. Так и это тоже наука", - рассказала очевидица событий.

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