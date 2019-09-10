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10 сентября • обновлено в 22:39
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В Днепре водитель автобуса заснул за рулем и "впечатался" в столб

1.5т Читать материал на украинском

Во вторник, 10 сентября, в Днепре на перекрестке улиц генерала Пушкина и Запорожского шоссе Mercedes Vito "влетел" в светофорный столб.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре Mercedes Vito

В Днепре Mercedes Vito "влетел" в светофорный столб

Коллаж

Новости
В Днепре произошло страшное ДТП: фото и видео с места аварии

ДТП произошло около 3:30. Предполагается, что причиной аварии могла послужить усталость водителя. От удара столб сорвало от основания и он повис на проводах.

Водителя с множеством травм различной степени тяжести госпитализировали.

В Днепре микроавтобус протаранил столб

В Днепре микроавтобус протаранил столб

Информатор

В Днепре микроавтобус протаранил столб

В Днепре микроавтобус протаранил столб

Информатор

На месте происшествия работали правоохранители и коммунальные службы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ЧП с грузовиком. 9 сентября на улице Передовой на ходу загорелся КамАЗ. По предварительной информации, причиной возгорания послужила неисправная проводка.

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Украина Днепр
Теги
авария ДТП водитель маршрутки
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