В Днепре водитель автобуса заснул за рулем и "впечатался" в столб

Во вторник, 10 сентября, в Днепре на перекрестке улиц генерала Пушкина и Запорожского шоссе Mercedes Vito "влетел" в светофорный столб.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса уснул за рулем. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре Mercedes Vito "влетел" в светофорный столб Коллаж

ДТП произошло около 3:30. Предполагается, что причиной аварии могла послужить усталость водителя. От удара столб сорвало от основания и он повис на проводах.

Водителя с множеством травм различной степени тяжести госпитализировали.

В Днепре микроавтобус протаранил столб Информатор

В Днепре микроавтобус протаранил столб Информатор

На месте происшествия работали правоохранители и коммунальные службы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре произошло ЧП с грузовиком. 9 сентября на улице Передовой на ходу загорелся КамАЗ. По предварительной информации, причиной возгорания послужила неисправная проводка.

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