В Днепре во время задержания погиб молодой полицейский: что о нем известно

Застреленному в Днепре полицейскому Дарвину Потуданскому было всего 30 лет. Коллеги запомнили его как мужественного и отважного парня.

О том, кем был погибший Дарвин Потуданский и что о нем известно – читайте в материале OBOZREVATEL.

Старшему лейтенанту полиции Дарвину Потуданскому совсем недавно исполнилось 30 лет. Он был оперативником уголовного розыска районного Шевченковского отдела полиции в Днепре.

Полицейский проявил настоящий героизм и мужество при задержании вооруженного злоумышленника в Днепре, ведь он задержал его ценой своей жизни.

Дарвин Потуданский (Twitter Арсена Авакова)

Как стало известно OBOZREVATEL из декларации полицейского, Потуданский Дарвин Каренович родился в городе Новомосковск Днепропетровской области. Но до происшествия проживал в Днепре и работал в Шевченковском отделе полиции ГУНП в Днепропетровской области на должности инспектора сектора кадрового обеспечения.

В декларации погибшего указана только информация о заработной плате полицейского. В остальных разделах – пусто.

Погибший полицейский Дарвин Потуданский (Facebook Национальной полиции Украины)

Для всех полицейских Украины смерть Дарвина стала тяжелой утратой, которую они разделяют с его родными.

Мужества, силы и характера хватило парню, чтобы задержать нападающего, но, к сожалению, ценой собственной жизни. Начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов выразил соболезнования родным погибшего и высказался о происходящем:

"Как же не хочется в это верить! Полицейский сознательно всегда там, где опасно! Именно в тех местах, и с теми людьми, которых рядовые граждане пытаются обходить. Такова наша судьба", – написал Небитов на своей странице в Facebook.

Он отметил, что среди полицейских появился герой – посмертно.

Дарвин Потуданский (Facebook Андрея Небитова)

Кроме того, Небитов подчеркнул, что все злопыхатели, которые любят "хайпануть" на безосновательной критике всех полицейских за несистемные единичные случаи, не пойдут в полицейскую комиссию и не захотят занять должность оперуполномоченного в Шевченковском ОП Днепра.

"Конечно, гораздо проще и финансово интереснее строчить сообщения и комменты в социальных сетях, сеять ненависть ко всем полицейских и пренебрегать их опасную службу. Бог вам судья...", – добавил начальник ГУ Нацполиции в Киевской области.

Facebook Андрея Небитова

На смерть полицейского в Днепре также отреагировал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков:

"Запомним таким Дарвина Потуданского. Смелого копа из Днепра, который обезвредил ценой своей жизни особо опасного бандита с оружием. Вечная память таким молодым полицейским", – написал Аваков на своей странице в Twitter.

Дарвин Потуданский (Twitter Арсена Авакова)

Коллега погибшего Сергей Пидюменко сообщил, что Дарвин Потуданский сделал все, что требовала от него его работа. К сожалению, он не вернется домой, не обнимет любимую девушку и не пожмет руку друзьям:

"Время необратимо. Он сделал все, что смог. И пусть меня критикуют, но его поступок, поступок героя. К сожалению, Великие люди, покидают нас рано. Дарвин Потуданский – это имя героя нашего времени. К сожалению, это последний его поступок. Соболезнования родным и близким", – написал Сергей Пидюменко на своей странице в Facebook.

Facebook Сергея Пидюменко

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре задержали мужчину, который выстрелил в оперативного сотрудника Шевченковского отделения полиции. Чрезвычайное происшествие случилось 19 июня на Запорожском шоссе.