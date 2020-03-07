В Днепре во время пожара в заброшенном доме спасатели нашли тело мужчины

В пятницу, 6 марта, в Днепре произошел пожар в неэксплуатируемом здании на улице Столетова.

В 19:09 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в Индустриальном районе города. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в неэксплуатируемом здании. Огнем уничтожено домашнее имущество на площади 6 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за 30 минут.

Во время тушения пожара внутри здания пожарными был обнаружен мужчина без признаков жизни.

Пожар на улице Столетова Пресс-служба ГСЧС в Днепропетроской области

К ликвидации пожара было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Павлоград Днепропетровской области загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Сташкова. В результате происшествия погибли две женщины.

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