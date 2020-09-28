В Днепре во время пожара в собственной квартире погиб мужчина

В понедельник, 28 сентября, в Днепре на улице Кедрина произошел пожар в жилом доме.

Происшествие случилось в 6:38 утра, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в жилой квартире, расположенной на первом этаже двухэтажного многоквартирного дома.

Огонь уничтожил мусор и старые домашние вещи на общей площади 9 м. кв.

Отметим, что во время ликвидации пожара сотрудники Службы спасения обнаружили мужчину без признаков жизни.

В 6:56 пожар локализован и в 07:02 ликвидирован.

К ликвидации пожара привлечено 11 человек личного состава и три единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на улице Набережной Заводской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мужчина.