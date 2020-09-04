В Днепре во время пожара в доме пострадала 4-летняя девочка. Видео

В Днепре во время пожара в доме пострадала 4-летняя девочка. Цензор.НЕТ

В пятницу, 4 сентября, в Днепре по улице Исы Мунаева произошел пожар на территории частного сектора.

Происшествие случилось в 9:48. В результате пострадал ребенок, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли спасатели и установили, что пожар возник в одноэтажном жилом доме.

Во время пожара пострадала 4-летняя девочка. Ребенка с предварительным диагнозом ожоги туловища и нижних конечностей 3 степени госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

Огонь повредил крышу дома, а также уничтожил домашнее имущество в комнате. Общая площадь пожара составила 30 кв. метров.

Отметим, что пожар локализовали в 09:50 и ликвидировали в 10:04.

В ликвидации пожара задействованы 11 человек личного состава и две единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре на улице Фосфорной произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Возгорание началось на балконе двухкомнатной квартиры на четвертом этаже многоэтажки.

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