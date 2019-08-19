Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре во время пожара едва не угорел ребенок: первые детали

385 Читать материал на украинском

В Днепре 19 августа на улице Леонида Стромцова горела многоэтажка.

О возникновении пожара стало известно около 02:13. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре на пожаре пострадал ребенок

В Днепре на пожаре пострадал ребенок

NewsOne

Новости
В Днепре на Вокзальной площади произошло масштабное возгорание: пострадали трое спасателей

Как удалось установить спасателям, возгорание возникло в квартире на 1 этаже 5-этажного дома. Всех жителей дома пришлось эвакуировать из-за сильного задымления.

На борьбу с огнем пожарным понадобилось меньше часа.

Продуктами горения во время пожара отравилась 6-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в пульмонологическое отделение Днепровской клинической больницы.

Для ликвидации пожара были привлечены 9 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа. Труп молодой девушки обнаружили на Донецком шоссе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Теги
пожар пострадал ребенок скорая помощь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...