В Днепре во время пожара едва не угорел ребенок: первые детали

В Днепре 19 августа на улице Леонида Стромцова горела многоэтажка.

О возникновении пожара стало известно около 02:13. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре на пожаре пострадал ребенок NewsOne

Как удалось установить спасателям, возгорание возникло в квартире на 1 этаже 5-этажного дома. Всех жителей дома пришлось эвакуировать из-за сильного задымления.

На борьбу с огнем пожарным понадобилось меньше часа.

Продуктами горения во время пожара отравилась 6-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в пульмонологическое отделение Днепровской клинической больницы.

Для ликвидации пожара были привлечены 9 спасателей и 3 единицы техники.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре девушка выпрыгнула из окна 9-го этажа. Труп молодой девушки обнаружили на Донецком шоссе.

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