В Днепре во дворе жилого дома нашли повешенного мужчину. Фото 18+

В четверг, 5 марта, в Днепре на улице Козака Мамая во дворе дома №22 обнаружили труп мужчины.

Тело было подвешено веревкой на трубе возле детской площадки. Предварительно, умерший покончил жизнь самоубийством, сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

На вид покойному около 30-40 лет. Правоохранители нашли при нем документы. Явных следов насилия на его теле не имелось. Подробности случившегося предстоит выяснить следователям.

В Днепре возле детской площадки нашли труп мужчины Информатор

В Днепре возле детской площадки нашли труп мужчины Информатор

В Днепре возле детской площадки нашли труп мужчины Информатор

В Днепре возле детской площадки нашли труп мужчины Информатор

В Днепре возле детской площадки нашли труп мужчины Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Богдана Хмельницкого умерла женщина. По словам очевидцев, она стояла возле подъезда общежития, а затем резко упала. Люди вызвали "скорую", но до приезда врачей ее сердце перестало биться

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