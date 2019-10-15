В Днепре внезапно умер мужчина на улице: подробности ЧП

В Днепре 15 октября на улице Рабочей на глазах у прохожих скончался 70-летний мужчина.

ЧП произошло около 14:00. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре внезапно умер мужчина на улице Информатор

По словам свидетеля, мужчина шел по улице, а затем внезапно упал. Прохожий вызвал скорую и бросился спасать потерпевшего. Парень сделал ему массаж сердца, однако это не помогло – спустя некоторое время мужчина уже не подавал каких-либо признаков жизни.

По приезде на место происшествия медики лишь констатировали смерть. На месте обстоятельства случившегося выясняли судебно-медицинские эксперты.

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В Днепре на улице скончался мужчина Информатор

В Днепре на улице скончался мужчина Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге виновник ДТП бросил сбитого пешехода на тротуаре. Пострадавший лежал посреди дороги среди разбросанных деталей автомобиля. В городе объявили план "Перехват".

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