В Днепре владельцы элитных машин устроили аварию во время ночных гонок на мосту

Ночью 21 марта в Днепре водители дорогих авто устроили дорожно-транспортное происшествие на Кайдакском мосту.

Водители нескольких дорогих авто устроили гонки прямо на Кайдакском мосту. В результате произошла авария, несколько машин были разбиты, сообщает Днепр оперативный.

Поврежденные авто увез эвакуатор. Очевидцы сообщают о машинах Mustang.

Владельцы элитных машин устроили аварию Скриншот из видео

Владельцы элитных машин устроили аварию Днепр оперативный

Владельцы авто намерены урегулировать ситуацию. Ожидается реакция на гонки посреди Кайдакского моста от представителей полиции.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге спящий водитель Volkswagen устроил серьезное ДТП. Иномарка выехала на встречную полосу, после чего вылетела на обочину и врезалась в дерево.

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