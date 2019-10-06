В Днепре ВАЗ влетел в грузовик: фото и видео жуткого ДТП

В Днепре, на ул. Марии Лисиченко столкнулись ВАЗ и грузовик Mercedes, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб.
ДТП произошло утром, 6 октября, передает "Информатор".
В Днепре ВАЗ влетел в грузовик
Информатор
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ двигался со стороны ул. Калиновой и на повороте ушел в занос.
Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик.
Водители находившихся рядом автомобилей попытались помочь пострадавшему, однако он скончался на месте.
Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.
ВАЗ ушел в занос и вылетел на встречную полосу
Информатор
Водитель легкового авто не выжил
Информатор
В причинах ДТП разбирается полиция
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси №254 и автомобиль Daewoo Lanos. В результате происшествия пострадали 8 человек, в том числе и водитель легковушки.
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