Главная Новости
6 октября • обновлено в 13:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре ВАЗ влетел в грузовик: фото и видео жуткого ДТП

474 Читать материал на украинском

В Днепре, на ул. Марии Лисиченко столкнулись ВАЗ и грузовик Mercedes, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб.

ДТП произошло утром, 6 октября, передает "Информатор".

В Днепре ВАЗ влетел в грузовик

В Днепре ВАЗ влетел в грузовик

Информатор

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ двигался со стороны ул. Калиновой и на повороте ушел в занос.

Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Новости
Взял машину родителей: в Запорожье 15-летний подросток устроил смертельное ДТП

Водители находившихся рядом автомобилей попытались помочь пострадавшему, однако он скончался на месте.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

ВАЗ ушел в занос и вылетел на встречную полосу

ВАЗ ушел в занос и вылетел на встречную полосу

Информатор

Водитель легкового авто не выжил

Водитель легкового авто не выжил

Информатор

В причинах ДТП разбирается полиция

В причинах ДТП разбирается полиция

Информатор

Новости
На Ивано-Франковщине в страшном ДТП погибли подростки: фото с места аварии

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси №254 и автомобиль Daewoo Lanos. В результате происшествия пострадали 8 человек, в том числе и водитель легковушки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel