В Днепре ВАЗ влетел в грузовик: фото и видео жуткого ДТП

В Днепре, на ул. Марии Лисиченко столкнулись ВАЗ и грузовик Mercedes, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб.

ДТП произошло утром, 6 октября, передает "Информатор".

В Днепре ВАЗ влетел в грузовик Информатор

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ двигался со стороны ул. Калиновой и на повороте ушел в занос.

Легковушка вылетела на встречную полосу и врезалась в грузовик.

Водители находившихся рядом автомобилей попытались помочь пострадавшему, однако он скончался на месте.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливает полиция.

ВАЗ ушел в занос и вылетел на встречную полосу Информатор

Водитель легкового авто не выжил Информатор

В причинах ДТП разбирается полиция Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области 3 октября "лоб в лоб" столкнулись маршрутное такси №254 и автомобиль Daewoo Lanos. В результате происшествия пострадали 8 человек, в том числе и водитель легковушки.

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