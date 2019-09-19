В Днепре вандалы крушили новый парк Гагарина: фото

В ночь на 19 сентября в Днепре вандалы повредили 8 новых урн в реконструированном парке Гагарина, который открыли неделю назад.
Известно, что шесть молодых парней крушили парк около трех ночи. Об этом сообщили на странице Gagarin Park в Facebook.
В Днепре вандалы испортили урны в парке Гагарина
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"Починили. Теория "разбитых окон" не пройдет. Обратились в полицию по поводу вандализма и хулиганства", - написали на странице.
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Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре отменят две популярные маршрутки. Решение о ликвидации маршруток планируется вынести на заседание городского исполкома в Днепре. Изменения коснутся и другого транспорта.
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