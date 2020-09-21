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В Днепре в завалах после пожара обнаружили человеческие останки. Фото 18+

Алина Рашевская
Алина Рашевская
Происшествия
1,3 т.
В Днепре в завалах после пожара обнаружили человеческие останки. Источник: Информатор

В понедельник, 21 сентября, в Днепре на улице Фронтовой произошел пожар в заброшенном доме.

Во время ликвидации возгорания чрезвычайники обнаружили неподалеку полуразложившийся труп. Об этом сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

Спасатели наткнулись лишь на часть костей, завернутых в обрывки одежды. Остальные фрагменты тела, предварительно, растащили животные.

Определить пол или возраст умершего без проведения судмедэкспертизы невозможно. Все детали случившегося предстоит выяснить следователю.

В Днепре на улице Фронтовой горел заброшенный дом.
Неподалеку спасатели обнаружили полуразложившийся труп.
Человеческие кости были завернуты в обрывки одежды.
Все обстоятельства выяснят правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина погиб при пожаре в своем доме.

УкраинаДнепр
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