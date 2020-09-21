В Днепре в завалах после пожара обнаружили человеческие останки. Фото 18+

В понедельник, 21 сентября, в Днепре на улице Фронтовой произошел пожар в заброшенном доме.

Во время ликвидации возгорания чрезвычайники обнаружили неподалеку полуразложившийся труп. Об этом сообщает Информатор. Внимание! Фото 18+

Спасатели наткнулись лишь на часть костей, завернутых в обрывки одежды. Остальные фрагменты тела, предварительно, растащили животные.

Определить пол или возраст умершего без проведения судмедэкспертизы невозможно. Все детали случившегося предстоит выяснить следователю.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром мужчина погиб при пожаре в своем доме.