В Днепре в тройном ДТП пострадала женщина. Фото

Алина Рашевская Происшествия 16:50, 9.04.2020

В четверг, 9 апреля, в Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого произошло столкновение автомобилей ВАЗ, Fiat и Hyundai.

В результате аварии пострадала пассажирка ВАЗ. Ее доставили в городскую больницу №16, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, Hyundai остановился, чтобы пропустить другой автомобиль. В этот момент ВАЗ протаранил Fiat, который, в свою очередь, ударил Hyundai.

ДТП в Днепре
Информатор

Движение транспорта на данном участке было временно затруднено. Все детали произошедшего выясняли правоохранители.

ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор
ДТП в Днепре
Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина с ножом набросился на горожанку. Ее спас полицейский.

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Днепр Происшествия

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